子どもの頃、レストランの定番メニュー「お子様ランチ」に心を躍らせた人は多いはず。昭和初期に東京で生まれたとされる国民的人気メニューは、どのように日本中に広がり、親しまれていったのだろう。その歴史を追ってみた。（安田信介）１９３０年（昭和５年）、日本橋三越本店（中央区）。食堂部主任だった安藤太郎氏が、食器メーカーが売り込んできた絵柄の入ったかわいらしい皿を見て、頭をひねった。「子ども向けのメニュ