「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は地区Ｓ突破に「うれしい」と歓喜のコメントを発し、佐々木朗希の好投を「本当に素晴らしかった。見てて頼もしかった」とたたえた。八回から３回完全救援の右腕。「本当に素晴らしかったですし、見てて頼もしかった。全員がいいところで粘り強く投げてくれた。最後、ああいう形で勝てたのかなと」と勝因にあげた。フ