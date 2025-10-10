JOCの橋本聖子会長（右）にあいさつに訪れたスポーツ庁の河合純一長官＝10日、東京都新宿区スポーツ庁の河合純一長官が10日、就任あいさつのため日本オリンピック委員会（JOC）を訪れて橋本聖子会長と会談し「連携しながらスポーツ政策に取り組んでいきたい」と協力を呼びかけた。橋本氏は「ぜひ思い切ってやっていただきたい」と激励した。パラリンピアンから初の長官となった河合氏に対し、橋本氏は「意義深いこと。未来が開