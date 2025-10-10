佐々木朗希は8回から強打のフィリーズを“3回完全”【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャース、デーブ・ロバーツ監督が9日（日本時間10日）、本拠地でのナ・リーグ地区シリーズ第4戦後に会見に応じた。8回から登板し、延長11回までの3回を“完全”に封じた佐々木朗希投手について「私が覚えている限りでは史上屈指の救援登板だった」と絶賛した。佐々木はドジャースが同点に追い付いた直後