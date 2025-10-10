警察官の退職金はいくら違う?勤続年数と退職理由によって大きく変わるファイナンシャルフィールド

警察官の退職金はいくら違う?勤続年数と退職理由によって大きく変わる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 警察官として30年勤めた場合と20年勤めた場合における退職金の目安を紹介
  • 退職金は勤続年数が延びるほど支給割合が増し、特に20年を超えると増加
  • 30年勤続して定年に近い退職では、2000万円前後のレンジが目安だという
  • 年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来の年金額についてです。※サムネイル画像：PIXTA
    昭和50年生まれ、厚生年金の加入期間は30年。今後65歳まで働いた場合、年金はどのくらい受け取れる？ 2025年10月4日 8時10分
  • 退職金「2000万円」を老後30年で使い切る！ 高齢者が“1年で使える金額”はいくら？ 手取り額についても解説
    退職金「2000万円」を老後30年で使い切る！ 高齢者が“1年で使える金額”はいくら？ 手取り額についても解説 2025年10月4日 14時40分
  • 社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしている！株式会社事業家集団が「20代会社員の副業に関する調査」を実施！
    社会人歴3年以上の20代会社員の半数以上が、今後副業をしたいと考えている、または副業をしている！株式会社事業家集団が「20代会社員の副業に関する調査」を実施！ 2025年10月8日 10時0分
  • 【11/12開催】山口 周氏登壇「30代コンサルタントが“今”考えるべき、人生とキャリアの経営戦略」
    【11/12開催】山口 周氏登壇「30代コンサルタントが“今”考えるべき、人生とキャリアの経営戦略」 2025年10月9日 11時0分
  • 60歳で独身のまま定年退職しました。貯蓄は2000万円ですが、一人暮らしとしては十分といえるのでしょうか？
    60歳で独身のまま定年退職しました。貯蓄は2000万円ですが、一人暮らしとしては十分といえるのでしょうか？ 2025年10月9日 7時10分

