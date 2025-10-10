3回無安打無失点、無四球2奪三振の好投を見せた【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地フィリーズとの地区シリーズ第4戦で8回から延長10回を全て3者凡退に退けた。チームは延長11回にサヨナラ勝利を収めると、LA記者は「この試合、そして地区シリーズ全体のドジャースMVPはロキ・ササキだ」と感謝を送った。ドジャースが同点に追い付いた直