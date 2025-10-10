ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その3」をお届けする（第1468回）。＊＊＊ほとんどの韓国の歴史学者、そして日本の左翼歴史学者が賛美してやまない朝鮮半島の「三・一独立運動」。それが起こったそもそものきっかけは、なんだったのか？それは、運動が起きた年の一月