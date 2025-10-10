2025年10月8日、滋賀県彦根市の平和堂HATOスタジアムで開かれた第79回国民スポーツ大会の総合閉会式に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。優勝チームに贈られる天皇杯と皇后杯を代表選手に手渡された。【写真】佳子さまのロイヤルブルーのセットアップ全身姿を見る。他、佳子さまの「99000円」スカートコーデなどもこの日、ブルーインパルスの飛行をご覧になった佳子さま。偶然にも、その名にふさわしいロイヤルブルーのワン