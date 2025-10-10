不動産価格が高騰を続ける昨今、タワーマンション（以下、タワマン）に住むことは“一種のステータス”だといえるでしょう。しかし、「タワマンに住む」ことに執着しすぎた場合、日々の生活の質や家族の幸福が犠牲になってしまうかもしれません。「湾岸タワマン」を購入した40代夫婦の事例をもとに、牧野FP事務所の牧野寿和CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。憧れの「湾岸タワマ