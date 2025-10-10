【WWE】RAW（10月6日・日本時間7日／テキサス・ダラス）【映像】世界で波紋を呼んだ“あわや”の危険技日本人女子レスラーが、リングの“カタい角”へ真っ逆さまに叩きつけられる衝撃の一撃を被弾。あまりに非情で危険すぎる技に会場は騒然。“あわや”の場面に「事故やん」「それはダメだろ」などファンの悲鳴があがった。さらにこのシーンをメディアが「危険シーン」として報道すると、SNSでも瞬く間にトレンド入りするなど波