気象庁は10日午前11時16分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。気象庁によりますと、10日午前10時44分にフィリピン付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸中部・北海道太平洋沿岸西部・青森県太平洋沿岸・岩手県などです。若干の海面変動が予想されま