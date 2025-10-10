日本で暮らす外国人は約400万人で過去最多となりました。出入国在留管理庁によりますと、日本で暮らす外国人は6月末時点で395万6619人となり、2024年末より19万人近く増えて過去最多を更新しました。国籍・地域別では、中国が最も多く90万738人、次いで、ベトナムが66万483人、韓国が40万9584人と続きました。一方、国内に不法残留する外国人は7月時点で7万1229人となり半年前より3634人（4.9％）減少しました。ベトナムの1万3070