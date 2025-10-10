10日朝、熊本市西区の西回りバイパスの交差点で、軽乗用車と大型バイクが衝突する事故があり、大型バイクに乗っていた男性が死亡しました。 警察によりますと午前6時20分頃、熊本市西区池上町の西回りバイパスで、交差点を右折して県道に入ろうとした軽乗用車と対向車線を直進してきた大型バイクが衝突しました。 この事故で大型バイクを運転していた男性が全身を強く打ち、病院に搬送されましたが約1時間後に死亡が確認され