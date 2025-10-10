フィリーズ戦の9回、リアルミュートを三振に仕留め、雄たけびを上げるドジャース・佐々木＝ロサンゼルス（ロサンゼルス・タイムズ提供・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのプレーオフは9日、各地で地区シリーズ（5回戦制）のナ・リーグ第4戦が行われ、ドジャースはロサンゼルスでのフィリーズ戦に延長十一回、2―1でサヨナラ勝ち。3勝1敗として2年続けてリーグ優勝決定シリーズに進んだ。佐々木が1―1の八回に登