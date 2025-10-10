[10.9 U-20W杯ラウンド16 モロッコ 2-1 韓国 ランカグア]U-20ワールドカップは9日、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)を行い、C組首位のモロッコがB組3位の韓国を2-1で破った。モロッコは前回の出場で4位躍進を果たした2005年以来の準々決勝進出。“死の組”と称されたC組は首位モロッコ、2位メキシコ、3位スペインがいずれも8強に生き残った。一方、韓国が敗れたことでアジア勢は全滅となった。アフリカ予選を2位で突破した