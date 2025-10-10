兵庫県警本部＝神戸市特殊詐欺グループのメンバーに引き込む目的で、20代男性を拠点のカンボジアに連れて行ったとして、兵庫県警などは10日までに、国外移送目的誘拐の疑いで兵庫県と大阪府の男女6人を逮捕した。逮捕したのは兵庫県姫路市の無職八木麗容疑者（51）、大阪市東住吉区、アルバイト岡本彬容疑者（29）ら。県警によると、カンボジアに到着した男性は日本国内に詐欺の電話をかける「かけ子」の役を与えられた。逮