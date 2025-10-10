9日夕方、大館市中心部で、徒歩で帰宅途中の高校生がクマ1頭を目撃しました。近くには高校もある場所です。付近では連日クマの目撃が相次いでいます。大館警察署の調べによりますと、9日午後4時40分ごろ、大館市鉄砲場で、歩いて帰宅途中だった男子高校生が、法面に1頭のクマがいるのを目撃しました。クマの体長は約1メートルで、近くの民家までは約20メートル、200メートル圏内には大館鳳鳴高校がある場所です