ヤマシンフィルタが全般軟調地合いに逆行し大幅高。マドを開けての６連騰で６％を超える上昇をみせ、連日の年初来高値更新と気を吐いている。建設機械向け油圧フィルターで世界トップシェアを誇る。米国ではトランプ米大統領が「エネルギー非常事態宣言」を行い、国策として化石燃料増産の方向を打ち出しており、掘削する建機需要への追い風が強い。ヤマシン―Ｆは米キャタピラー＜CAT＞にもエンジン用フ