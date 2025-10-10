エヌ・ピー・シーは高い。９日取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を前期比１３．６％減の８０億１４００万円、営業利益を同６０．４％減の７億６０００万円と発表。配当予想は前期比据え置きの１０円とした。また、あわせて取得上限７７万株（自己株式を除く発行済み株数の３．５６％）、または５億円とする自社株買いの実施を発表した。業績見通しは冴えない内容ながら、配当や自社株買いなど株主