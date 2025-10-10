午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１９、値下がり銘柄数は１４７１、変わらずは２１銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは小売のみ。値下がりで目立つのは証券・商品、石油・石炭、鉱業、鉄鋼、ゴム製品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS