Direct Techが展開する、韓国発コスメブランド「EITHER＆（イーザーアンド）」は10月11日、透明感と艶のある仕上がりで人気のリップティント「Dewy Syrup Tint（デューイシロップティント）」の新色3色を発売します。さらに同商品は、リップティントとしてアルコールプルーフに関する臨床試験を行い、「アルコールでメイクが落ちにくい」ことを検証。シーンを問わず発色を楽しめる商品を目指しています。■「Dewy Syrup Tint」商品