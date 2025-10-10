Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。iPhone 17シリーズがついに発売されましたね！Appleファンのみなさまは、いち早くゲットされていることでしょう。長年のiPhoneユーザーとして待望の新作は気になるものの、私は今年機種変更したばかりなので、今タイミングでの買い替えは見送りに…。でも、世間は盛り上がってるし。私も何か新しいアクセサリが欲