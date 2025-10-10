ニューカッスルに所属するイングランド代表DFダン・バーンが、左手を骨折していたことを明らかにした。地元メディア『クロニクル・ライブ』がコメントを伝えている。バーンは、5日に行われたプレミアリーグ第7節のノッティンガム・フォレスト戦にフル出場。ブルーノ・ギマランイスの先制点となるゴールをアシストする活躍を見せ、チームの勝利に貢献していた。イングランド代表のメンバーに招集され、9日に行われたウェール