チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16で、現地10月９日にモロッコ（C組１位）と韓国（B組３位）が対戦した。先制したのはモロッコ。開始８分、ヤシル・ザビリのオーバーヘッドが相手のオウンゴールを誘い、リードを奪う。モロッコは韓国の反撃をうまくかわしながら、58分に追加点を奪取。右サイドを突破したオスマン・ママのクロスから、ザビリが豪快なヘディングシュートを叩き込む。 終了間際にPKで