岐阜県飛騨地方の秋を彩る「秋の高山祭」が9日に開幕し、初日の最後を飾る宵祭が行われました。日本三大美祭の一つに数えられる高山祭。初日の9日は天候にも恵まれ、日没後はおよそ100個の提灯を灯した10台の屋台が街中に繰り出す宵祭が行われました。少し肌寒い古い街並みを照らすあたたかい明かりが観光客や地元の人を魅了し、沿道から屋台に向かって手を振ったりカメラを構えたりするなどしながら、高山の秋を彩る夜の光