10日10時現在の日経平均株価は前日比200.63円（-0.41％）安の4万8379.81円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は119、値下がりは1471、変わらずは21と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は71.72円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が26.94円、ＴＤＫ が23.99円、ソニーＧ が23.57円、日東電 が20.88円と続いている。 プラス寄与度トップはフ