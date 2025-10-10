横浜、ソフトバンク、ヤクルトで通算2186安打をマークした内川聖一氏（43）が10日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優やプロゴルファーとのゴルフ満喫ショットを披露した。「先日、ずっとゴルフ行こうと誘ってもらいながらなかなか実現しなかった上地雄輔さんとのゴルフが実現しました」と書き出すと、自身と俳優の上地、女子ゴルフでツアー3勝の大江香織、女子ゴルフの倉田珠里亜とのゴルフ場での4ショットをアップ