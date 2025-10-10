みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１１〜１２日、傘下のみずほ銀行などで預金や振り込み業務などをつかさどる基幹システム「ＭＩＮＯＲＩ（みのり）」の更新作業を行う。みずほ銀では２０２１年に現金自動預け払い機（ＡＴＭ）が停止するなどの障害が相次いだ。今回更新する機器の保守期限は１０年程度とされており、期限内に入れ替えて同様のトラブルを防ぎたい考えだ。みのりの大規模更新は初めて。更新は２６年度まで