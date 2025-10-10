【ブリュッセル共同】ベルギーのメディアは9日、同国のデウェーフェル首相ら政治家を狙ったテロを計画していたとして、当局が3人を拘束したと報じた。うち1人は既に釈放されたが、爆発物を搭載したドローン（無人機）を利用しようとしていたとみられ、容疑者らはイスラム教のジハード（聖戦）思想の影響を受けていたという。デウェーフェル氏が首相就任前に市長を務めていた北部アントワープの4カ所への家宅捜索で、作りかけの