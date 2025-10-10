試合後の険しい表情が、すべてを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月9日の第2試合はTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がトップを獲得。全員にトップの可能性が残るオーラス、親の仕掛けへ果敢に押し返し、渾身の逆転弾を決めた。【映像】あまり見たことない…萩原、試合後に見せた険しい表情第1試合は黒沢咲（連盟）が接戦の末に惜しくもラス。続く当試合は東家から萩原、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴