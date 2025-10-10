ブルボンから、”たらこ”の旨味が引き立つ３つの新商品が発売されます。たらこをイメージした淡いピンク色のパッケージが目を引く、おつまみとしてもおやつとしても楽しめる新商品です！ミニチーズおかきたらこバター風味香ばしく焼きあげたおかきを旨味の強いたらこ風味に仕上げ、バターオイルを加えた特製のチーズクリームをサンド。たらことまろやかなチーズクリームが一体となったおいしさが口いっぱいに広がります。丸形のお