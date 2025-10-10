8回三者凡退→回またぎで9回もピシャリ米大リーグのドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦を戦っている。1-1の同点の8回には、佐々木朗希投手が登板。初のイニングまたぎでフィリーズ打線を完璧に抑える姿に、米国の記者からも賛辞が上がっている。佐々木は先頭のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、ボームを二ゴロに打ち取り降板。この回最速は時速100.7マイル（約162キロ）だった。佐