季節が進み、いよいよ秋が到来。これからの時期はダークトーンのアイテムが主流になるなか、コーデに軽やかさを加えるなら「ボーダー柄」を選択肢に加えてみて。大人に似合うアイテムをリサーチしたところ、気になるアイテムを【GU（ジーユー）】で発見。今回は、一枚でもレイヤードでも活躍しそうなボーダー柄トップスをご紹介します。 柔らかな素材感が魅力