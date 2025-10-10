筆者の話です。夫は晩御飯のあとにお菓子を楽しむのが日課。最近はその量が増えてきて「もう少し体調管理してよ」と思うことがあります。 晩御飯よりお菓子の夫 私は昔から夜にお菓子を食べる習慣がなく、食後は果物を少し口にする程度です。ところが夫は真逆で、晩御飯を終えるとソファに座って袋菓子を開けるのが当たり前。テレビを見ながら、時にはゲームをしながら、楽しそうにお菓子を食べている姿が日常になってい