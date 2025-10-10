Ｊ１のＧ大阪の本拠・パナソニックスタジアム吹田が１０日、１０周年プロジェクトを始動することを発表した。２０１５年１０月１０日に開催されたスタジアム竣工式から、ちょうど１０年を迎えるタイミングでプロジェクトがスタートする。１０周年記念特設サイト公開や、連載企画「パナスタ物語」も開始。記念ロゴも公開された。今後も、特設サイトで企画やイベント情報も随時更新される。この日の午後７時２０分からは、同会