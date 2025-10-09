とちぎテレビ 栃木県内では先月から９日までに交通死亡事故が多発し、「交通死亡事故多発警報」が発令されています。栃木県警はこれに歯止めをかけようと９日、緊急の対策会議を開きました。 県警本部は９日、交通死亡事故を抑止するため、県や運送事業者などを集めた緊急の対策会議を開いて、杉本孝県警本部長が協力を呼びかけました。 県内では９月２３日から、１０月３日までの１１日間で７件の交通死亡事故が発生し、