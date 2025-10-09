とちぎテレビ 生産量日本一を誇る「いちご王国・栃木」に、イチゴのシーズンが早くも到来です。栃木県のオリジナル品種「とちあいか」が９日、真岡市で初出荷を迎えました。 県内有数のイチゴの産地、真岡市にあるＪＡ全農とちぎ青果物広域集出荷センターに「とちあいか」が届きました。「とちあいか」は「とちおとめ」の後継品種で、サイズが大きくて酸味が少なく甘味が強いのが特徴です。 県内のトップを切