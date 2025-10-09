とちぎテレビ ＬＲＴ・ライトラインの運営会社の前の社長による講演会が９日、宇都宮市内で開かれ、開業までの道のりや街づくりなどについて語りました。 この講演会は、日本公認会計士協会東京会が関東圏内で毎年開いているイベント「公認会計士フォーラム」のなかで行われたものです。 講演を行ったＬＲＴの運行会社・宇都宮ライトレールの前の社長・高井徹さんは、協会の会計士や一般の参加者など２３７人