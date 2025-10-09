とちぎテレビ 栃木県議会の第４０８回通常会議は９日最終日を迎え、アメリカの関税措置や物価高対策などに対応するおよそ６８億円に上る９月補正予算案などを可決して閉会しました。 県の９月補正予算案は総額で６８億６千１４０万円に上り、物価高を受けての学校給食の食材費やフードバンクへの支援策などが盛り込まれています。 このうち、アメリカのトランプ政権の関税措置により、減産などの影響が心配される県