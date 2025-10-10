とちぎテレビ １０月上旬に栃木県の西部にある建物の中で、県内に住む１０代の少女の体を触るわいせつな行為をしたとして、鹿沼警察署は９日、不同意わいせつの疑いで県の西部にある公立学校の教員で鹿沼市上殿町に住む６７歳の男を逮捕しました。 警察によりますと、少女の関係者から警察に被害の申告があったということです。 調べに対し男は「触ったことは間違いないが相手が触ってほしいと思っていたので触った」など