不登校の子どもたちが増える本当の要因とは？（白井氏＜右＞の写真は撮影：初沢 亜利、窪田氏の写真は本人提供）「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。『近視は病気です』の著者であり、近視の予防を呼びかける