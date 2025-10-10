ジャン・ピエロ・ガスペリーニを新監督に迎えたローマにて、開幕から6試合で3ゴール2アシストと好調なのが22歳のFWマティアス・スーレだ。積極的な仕掛けが効いていて、今ではローマに欠かせない戦力となっている。スーレは昨夏にローマに加入しているが、元はユヴェントスのアカデミーにいた選手だ。2020年にアルゼンチンからユヴェントスへ渡り、リザーブチームにあたるユヴェントスNext Genでも経験を積んできた。伊『Gazzetta