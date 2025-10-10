最後にフランス代表として戦った2019年夏のアンドラ戦から6年、ベテランFWが再びフランス代表に入ってきた。今月の代表メンバーに入ったのは、32歳を迎えているFWフロリアン・トヴァンだ。この代表復帰はちょっとしたサプライズだったと言えるだろう。トヴァンはマルセイユで長く活躍した選手だが、2021年にメキシコのティグレスへと移籍。欧州を離れた時点で、トヴァンのフランス代表キャリアには一区切りついたとの見方もあった