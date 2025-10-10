沖縄の国営公園「海洋博公園」で9月、貴重な瞬間を捉えた映像が公開されました。なんと、アフリカの巨木「バオバブ」の木に花が咲いたのだとか。アフリカバオバブの蕾こちらは、同園が9月21日にポストしたバオバブの蕾。上からぶら下がるように咲くんですね。4日後の9月25日には、今夜にでも咲きそうなほどふっくらとした形に。アフリカバオバブの蕾そしてついに、開花!!アフリカバオバブの花アフリカバオバブの花、真っ白でとても