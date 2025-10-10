線路を見下ろす公園の高台に立つと、「ポッ」という汽笛とともに、カーブの先から長編成の貨物列車がやってきました。今回紹介するのは、埼玉県の羽生駅から熊谷を経て三峰口駅までを結ぶ秩父鉄道です。秩父本線７１.７キロと貨物専用の三ヶ尻線３.７キロがあり、合計７５.４キロの営業距離を誇ります。ルーツは１９０１年（明治３４年）に熊谷―寄居駅間で開業した「上武鉄道」。徐々に区間を延伸し、３０年（昭和５年）に