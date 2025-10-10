◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦ドジャース―フィリーズ（2025年10月8日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦にリリーフとして8回から3番手で登板。相手中軸を3者凡退に封じた。現地放送席からは「新星」と驚きの声が上がった。重要局面を任された。味方が同点に追いついた直後の8回から3番手として登板。ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバー