鳥取支局長原田和幸ＪＲ鳥取駅から北へ５分ほど歩くと民芸館通りに行き着く。鳥取民芸美術館や民芸専門店、民芸品を使った料理店が並ぶ。通りに面した「たくみ珈(コー)琲(ヒー)店」は昨年３月、空き店舗を改装してオープンした。ブランド牛に目玉焼きとデミソース地元の食材と民芸品を堪能できるのが最大の特徴だ。洋食ランチ（１８００円）のメインディッシュは３種類あり、一番人気という「鳥取和牛のハンバーグ」を選んだ