トランプ米大統領が１年で２度目の健康診断を受診する/Jim Watson/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領（７９）は９日、健康診断のため１０日にウォルター・リード医療センターを訪れることを明らかにした。１年で２度目の健康診断は異例だが、本人は「半年に１度」の定期健診だと強調している。ホワイトハウスは当初、今回の検診について「年に１度の健康診断」と発表。しかしトランプ大統領は半年前にも、