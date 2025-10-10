Î¹Àè¤Ç¤Îµ­Ç°»£±Æ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¡È´é¤Ï¤á¥Ñ¥Í¥ë¡É¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤Î¹âÈø»³¤Ç¤Ïº£¡¢¡È´é¤ò¤Ï¤á¤Ê¤¤¡Éµ­Ç°¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÌÜ¤Ç¡Ö¹âÈø»³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊ¬¤«¤ëµ­Ç°¼Ì¿¿ÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿🥳¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í❣️ (@Takao_Tozan¤è¤ê°úÍÑ)¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦ÌöÆ°´¶! ¡Ö¹âÈø»³¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿µ­Ç°»£±ÆÍÑ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¼ê¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¹âÈøÅÐ»³ÅÅÅ´¤Î