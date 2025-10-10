姫かつおスティック四国最南端の漁師まち、土佐清水市で水揚げされるメジカ（ソウダガツオ）を大釜でゆで上げ、骨を１本ずつ丁寧に取り除いた加工品。子どもも大人も気軽に食べられる「自然派おやつ、おつまみ」として人気だ。しょうゆ味など種類豊富…サラダやパスタに合わせても同市の土佐清水食品が、メジカを定番の宗田節以外にも加工できないかと試行錯誤を重ねて１９９５年に開発。真空パックのため、常温でも１年間保存